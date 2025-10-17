TRATON Aktie News: TRATON am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 26,10 EUR abwärts.

Das Papier von TRATON befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 26,10 EUR ab. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,78 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.529 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,32 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit Abgaben von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 35,90 EUR.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

