TRATON Aktie News: TRATON am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,84 EUR.

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,84 EUR. Die TRATON-Aktie legte bis auf 31,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.524 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 20,76 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 21,11 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,15 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,81 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

