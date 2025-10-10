DAX24.631 +0,1%Est505.632 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Profil
Notierung im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag nahezu unbewegt

10.10.25 09:27 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von TRATON zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TRATON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,84 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 26,70 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,74 EUR an. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 26,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.425 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 30,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 6,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,88 EUR an.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

