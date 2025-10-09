TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von TRATON zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 26,78 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,78 EUR. Bei 26,88 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 26,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.241 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 36,09 EUR.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

