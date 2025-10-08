DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.925 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
TRATON im Blick

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

08.10.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 26,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,06 EUR -0,06 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 26,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 26,58 EUR. Bei 27,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.872 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,01 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 6,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 36,09 EUR.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
