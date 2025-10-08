TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag verlustreich

TRATON im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 26,86 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,86 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 26,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.038 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 30,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 6,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,09 EUR.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

