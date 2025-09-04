Trump droht EU nach neuer Milliardenstrafe gegen Google
Werte in diesem Artikel
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Europa mit Gegenmaßnahmen nach der nächsten Milliardenstrafe der EU-Kommission gegen Google (Alphabet C (ex Google)). Er werde sich gezwungen sehen, ein Verfahren für neue Zölle einzuleiten, wenn US-Unternehmen weiter zur Kasse gebeten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.
Die EU-Kommission hatte Google wenige Stunden zuvor eine Wettbewerbs-Strafe von 2,95 Milliarden Euro auferlegt. Der Internet-Riese habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil von Konkurrenten bevorzugt, hieß es zur Begründung.
Trump drohte eine Untersuchung auf Basis von Artikel 301 des US-Handelsrechts an, der Zölle als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken vorsieht. Die EU und die US-Regierung hatten sich erst im Juli auf eine umfassende Handelsvereinbarung geeinigt, deren Details gerade noch geklärt werden. Die Europäer akzeptierten dabei unter anderem einen generellen US-Zoll von 15 Prozent auf ihre Waren./so/DP/nas
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.05.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|05.02.2025
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|23.12.2024
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2024
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.2024
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|29.05.2019
|Alphabet C (ex Google) Hold
|Pivotal Research Group
|26.10.2018
|Alphabet C (ex Google) Hold
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen