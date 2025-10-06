DAX24.455 +0,3%Est505.646 -0,1%MSCI World4.337 ±0,0%Top 10 Crypto17,21 +1,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.425 +0,9%Euro1,1675 -0,4%Öl65,14 +1,2%Gold3.937 +1,3%
MARKT USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet - Shutdown belastet weiter nicht

06.10.25 12:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
189,40 EUR 1,90 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
375,70 EUR 18,85 EUR 5,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine höhere Eröffnung deutet sich an der Wall Street zu Wochenbeginn an. Der seit dem 1. Oktober geltende Shutdown belastet die Märkte weiterhin kaum. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,4 Prozent. Für den Nasdaq-Future geht es um 0,6 Prozent nach oben. Damit dürfte sich die jüngste Rekordjagd an der Wall Street fortsetzen, die am Freitag den Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 47.000 Punkten und auf ein neues Allzeithoch geschoben hatte. Auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen zwischenzeitlich auf neue Rekordhochs.

Weiter sind es die anhaltenden Zinssenkungshoffnungen, die den Markt nach oben treiben. Auch wenn aufgrund des Shutdowns in den USA wichtige Daten fehlen, geht der Markt mehrheitlich von weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank im Oktober und auch im Dezember aus. Darauf weisen die zuletzt überwiegend schwachen Konjunkturdaten hin, heißt es. Auch wenn der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wegen des Shutdowns nicht veröffentlicht wurden, deuten die Signale vom US-Arbeitsmarkt auf eine Abschwächung hin.

Beim Shutdown zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Die führenden Vertreter beider Parteien im Kongress beharren darauf, dass sie die Oberhand haben und dass die andere Seite die Schuld am Stillstand trägt. Sollte der US-Präsident feststellen, dass die Verhandlungen ins Leere laufen, wird er mit Entlassungen beginnen, sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, in der CNN-Sendung State of the Union am Sonntag. Zwei Gewerkschaften haben bereits rechtliche Schritte gegen mögliche Massenentlassungen eingeleitet.

Bei den Einzelwerten legt die Tesla-Aktie vorbörslich um 2,2 Prozent zu. Der Hersteller von Elektroautos hat in jüngsten X-Beiträgen eine Produktvorstellung für Dienstag angekündigt. Vergangene Woche hatte der Konzern mit einem Quartalsverkaufsrekord überrascht.

Amazon steigen um 0,7 Prozent. Der Online-Einzelhändler bereitet sich auf sein zweites Prime-Verkaufsevent des Jahres vor, das für Dienstag und Mittwoch angesetzt ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 06:10 ET (10:10 GMT)

Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
