Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Dienstagabend tiefer
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 12,98 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 12,98 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 12,96 USD. Bei 13,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 445.330 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Am 18.01.2025 markierte das Papier bei 43,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 234,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,71 USD fiel das Papier am 08.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
