Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Dienstagabend tiefer

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 12,98 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 12,98 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 12,96 USD. Bei 13,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 445.330 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2025 markierte das Papier bei 43,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 234,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,71 USD fiel das Papier am 08.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen