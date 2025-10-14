DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Trump Media Technology

14.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 16,17 USD.

Trump Media & Technology
13,83 EUR 0,04 EUR 0,29%
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 16,17 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,05 USD. Bei 16,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 194.464 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Gewinne von 238,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 4,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880000,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 840000,00 USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

