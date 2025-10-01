TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von TUI

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 7,73 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,73 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,70 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.012.031 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 16,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 44,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,36 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

