TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 7,80 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 7,80 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,78 EUR ein. Bei 7,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 98.516 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,21 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 45,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

