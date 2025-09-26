TUI Aktie News: TUI macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,87 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,87 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.218.411 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,85 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,36 EUR.
TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.
