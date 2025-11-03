TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit KursVerlusten

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,34 EUR ab.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.787 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

