Kursentwicklung

TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag tiefer

31.10.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 7,34 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,34 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 743.487 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
