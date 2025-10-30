TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

TUI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,34 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,34 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 611.881 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 36,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

