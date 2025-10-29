TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit stabiler Tendenz

TUI im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Mit einem Wert von 7,38 EUR bewegte sich die TUI-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die TUI-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 7,38 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,40 EUR zu. Bei 7,33 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.565 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2025 auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 27,30 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden