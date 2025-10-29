TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Plus

So entwickelt sich TUI

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 7,39 EUR.

Das Papier von TUI legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,39 EUR. Bei 7,40 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.359 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 20,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden