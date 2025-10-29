TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von TUI

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 7,31 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,31 EUR ab. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 892.456 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 27,13 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

