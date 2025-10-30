TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,43 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 7,43 EUR. Bei 7,44 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.992 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 27,79 Prozent Luft nach unten.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

