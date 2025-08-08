TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,87 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 7,87 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,89 EUR. Mit einem Wert von 7,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.491 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 12,80 Prozent wieder erreichen. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,103 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,22 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,58 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je TUI-Aktie.

