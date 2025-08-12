TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich TUI

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 8,08 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 8,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 8,10 EUR. Bei 8,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 571.086 Stück.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 9,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,103 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2025 aus.

