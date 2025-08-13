DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag nordwärts

14.08.25 16:09 Uhr
TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 8,94 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 8,94 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,96 EUR aus. Bei 8,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.886.403 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,96 EUR markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 0,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,103 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,22 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

