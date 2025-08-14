TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,03 EUR ab.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,03 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 8,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 365.660 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,16 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 1,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 40,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

