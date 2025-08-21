TUI Aktie News: TUI am Vormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 8,86 EUR abwärts.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 8,86 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,84 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 8,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 284.989 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,92 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,120 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je TUI-Aktie belaufen.

