Profil
Aktienkurs im Fokus

TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Plus

22.08.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Plus

Die Aktie von TUI zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 9,07 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 9,07 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,08 EUR an. Bei 8,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 960.047 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,49 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,88 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,120 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

