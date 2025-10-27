DAX24.227 -0,1%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1638 +0,1%Öl65,64 -0,1%Gold4.030 -1,2%
Kursentwicklung

TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TUI

27.10.25 12:04 Uhr
TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,38 EUR 0,03 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,40 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,35 EUR. Bei 7,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 385.348 TUI-Aktien.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,62 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 38,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

