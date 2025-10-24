TUI Aktie News: TUI zieht am Freitagvormittag an

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,42 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,44 EUR. Bei 7,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 29.204 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 27,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

