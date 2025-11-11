Uber Aktie News: Uber gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Uber-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 93,56 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 93,56 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 93,22 USD. Bei 93,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 413.864 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 9,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 36,59 Prozent sinken.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 13,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,89 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

