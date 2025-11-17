Uber Aktie News: Uber am Montagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 91,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 91,19 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 90,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 91,31 USD. Zuletzt wechselten 1.115.003 Uber-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Kursverlust von 34,94 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,47 Mrd. USD – ein Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also
Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen