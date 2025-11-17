DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Montagabend mit roter Tendenz

17.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Montagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 91,19 USD.

Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 91,19 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 90,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 91,31 USD. Zuletzt wechselten 1.115.003 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Kursverlust von 34,94 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,47 Mrd. USD – ein Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

