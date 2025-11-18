Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Abend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 90,90 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 90,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 89,35 USD. Bei 92,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.543.419 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. 12,19 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 34,73 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,11 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 11.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also
Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen