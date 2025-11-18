DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.499 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Aktienentwicklung

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Abend ins Minus

18.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 90,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
77,99 EUR -0,39 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 90,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 89,35 USD. Bei 92,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.543.419 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. 12,19 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 34,73 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,11 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
mehr Analysen