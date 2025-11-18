Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.381 -1,4%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 91,11 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
77,99 EUR -0,39 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 91,11 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 91,01 USD. Bei 92,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 355.149 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,88 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen