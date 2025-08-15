Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 92,11 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 92,11 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 91,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.616 Uber-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 97,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 35,59 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,92 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Anleger vorsichtig: Uber-Aktie gibt Gewinne nach überzeugenden Zahlen wieder ab
Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa
Uber-Aktie im Minus: Heidelberg setzt Mindesttarif für Uber & Co. durch
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen