Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 92,11 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 92,11 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 91,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.616 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 97,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 35,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

mehr Analysen