BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
BBVA hat eine weitere Hürde für die feindliche Übernahme des kleineren Rivalen Banco de Sabadell genommen.
Die spanische Wertpapieraufsicht CNMV hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) grünes Licht für die Akquisition gegeben.
Die Europäische Zentralbank und die spanische Wettbewerbsbehörde haben die Übernahme bereits genehmigt, nachdem BBVA Abhilfemaßnahmen angekündigt und damit kartellrechtliche Bedenken zerstreut hatte.
Mit der Übernahme soll eine der größten Banken der Eurozone entstehen. Allerdings müssen die Aktionäre von Banco de Sabadell das Angebot von BBVA noch annehmen. Die CNMV wird die Andienungsfrist nennen, sobald BBVA die notwendigen Dokumente publiziert hat. Die Bank hatte ursprünglich gesagt, dass die Frist Anfang September beginnen soll.
In Madrid zeigt sich die Aktie von Sabadell zeitweise 0,18 Prozent im Plus bei 3,254 Euro, während die BBVA-Titel um 2,30 Prozent auf 15,76 Euro zulegen können.
Von Elena Vardon
