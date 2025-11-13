Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag gefragt

Under Armour im Blick

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Under Armour legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 4,84 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,84 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 129.711 Stück.

Bei einem Wert von 10,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 117,79 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,36 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Am 06.11.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,043 USD je Aktie aus.

