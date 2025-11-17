DAX23.532 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.911 +0,1%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
Kursverlauf

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag mit Verlusten

17.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 4,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
3,71 EUR -0,21 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,1 Prozent auf 4,39 USD ab. In der Spitze fiel die Under Armour-Aktie bis auf 4,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.932 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 139,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 4,36 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 0,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,044 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

