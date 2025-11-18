DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.520 -0,8%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.070 +0,6%
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Abend ins Plus

18.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
3,70 EUR 0,00 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,28 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 USD. Zuletzt wechselten 647.698 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 146,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Bei einem Wert von 4,18 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,25 USD je Under Armour-Aktie aus.

Under Armour gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,045 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

