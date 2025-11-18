Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Under Armour-Kurs

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,21 USD ab.

Das Papier von Under Armour befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 4,21 USD ab. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,20 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.901 Stück gehandelt.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 10,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 150,12 Prozent zulegen. Bei 4,19 USD erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,25 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,045 USD fest.

