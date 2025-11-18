DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.381 -1,4%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Under Armour-Kurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,21 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
3,64 EUR -0,05 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Under Armour befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 4,21 USD ab. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,20 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.901 Stück gehandelt.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 10,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 150,12 Prozent zulegen. Bei 4,19 USD erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,25 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,045 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Ausblick: Under Armour gewährt Anlegern Blick in die Bücher

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen