Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagabend mit Kursplus

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 4,29 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 4,29 USD zu. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,19 USD. Bisher wurden via New York 1.143.824 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,53 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 145,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2025 (4,14 USD). Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 3,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,25 USD je Under Armour-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,045 USD fest.

