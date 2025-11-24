Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Under Armour

Under Armour im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,24 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,24 USD ab. In der Spitze büßte die Under Armour-Aktie bis auf 4,23 USD ein. Bei 4,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 94.517 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 2,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,25 USD je Under Armour-Aktie an.

Under Armour ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. USD – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,40 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,045 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

