Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour legt am Montagabend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Under Armour. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 4,42 USD.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 4,42 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Under Armour-Aktie bei 4,44 USD. Bei 4,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 532.705 Under Armour-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,53 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,07 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 06.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,045 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

