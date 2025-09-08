Uniper Aktie News: Uniper fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 35,70 EUR ab.

Die Uniper-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,70 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,35 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 35,45 EUR. Zuletzt wechselten 1.034 Uniper-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,78 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 56,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

