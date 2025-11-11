Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Kursplus

Uniper im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,85 EUR.

Das Papier von Uniper legte um 15:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,85 EUR. Bei 28,85 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 978 Uniper-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,95 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uniper veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,53 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

