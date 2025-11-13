Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR abwärts.

Die Uniper-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie sank bis auf 28,60 EUR. Bei 28,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 685 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 65,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 4,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 16,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

