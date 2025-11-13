Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 28,90 EUR.

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 28,90 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.120 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 47,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

