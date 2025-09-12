Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 35,60 EUR abwärts.

Um 11:54 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 35,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 35,55 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,55 EUR. Bisher wurden via Tradegate 747 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 56,69 Prozent wieder erreichen. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 1,54 Prozent sinken.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

