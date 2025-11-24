Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Montagnachmittag vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 31,25 EUR nach oben.
Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 31,25 EUR. Bei 31,25 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 2.486 Aktien.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 52,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,12 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.
Am 06.11.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie eingefahren. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
