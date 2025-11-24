Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Uniper zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 30,75 EUR.

Um 09:11 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,75 EUR. Bei 31,25 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 296 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 47,50 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 35,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

