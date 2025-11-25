Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

DAX23.208 -0,1%Est505.524 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
So bewegt sich Uniper

25.11.25 09:24 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 31,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
31,25 EUR -0,35 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie zeigte sich um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,40 EUR an der Tafel. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,55 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 31,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,40 EUR. Bisher wurden heute 119 Uniper-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 33,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,15 EUR. Mit Abgaben von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Uniper-Aktie.

Am 06.11.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,83 Prozent zurück. Hier wurden 11,77 Mrd. EUR gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen