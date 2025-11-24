Uniper Aktie News: Uniper zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 31,15 EUR zu.

Das Papier von Uniper konnte um 11:59 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 31,15 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 31,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.463 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,84 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Am 06.11.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

